الشيخ علي:معارضة الحكيم انكشفت كذبتها في أول اختبار حقيقي

الشيخ علي:معارضة الحكيم انكشفت كذبتها في أول اختبار حقيقي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- رأى عضو مجلس النواب العراقي فائق الشيخ علي، اليوم السبت، ان “المعارضة الكاذبة” فشلت في أول اختبار لها، حسب قوله.وقال الشيخ علي في تغريدة له بموقع تويتر “في أول اختبار لما يسمى بالمعارضة الكاذبة والخدّاعة والمزعومة والضاحكة على الشعب العراقي، التي صدعوا رؤوسنا بزعمها خلال سنة.. في أول اختبار لها سقطت ورسبت وانكشفت وانفضحت وتعرّت”.واضاف الشيخ علي ان “هذه المعارضة متمسكة بالحكومة أكثر من شخص رئيس الوزراء نفسه، وتدعوه إلى التمسك والتشبث بالسلطة”.

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