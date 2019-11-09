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حزب الفضيلة يدعو “إعلاميا” إلى اسقاط حكومة عبد المهدي وحل البرلمان
الشيخ علي:معارضة الحكيم انكشفت كذبتها في أول اختبار حقيقي
عبدالمهدي لمرجعية السيستاني:رغباتكم أوامر ولن اغادر منصبي لحماية العملية السياسية!!
مكتب يونامي يخصص بريدا الكترونيا لاستقبال انتهاك حقوق الإنسان والانترنيت مقطوع!!
ائتلاف النصر:إقالة عبد المهدي متروك للقوى السياسية وليس للشعب
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عبد المهدي “نسعى”لزيادة الموارد غير النفطية
هيئة النزاهة:منع سفر أعضاء مجلس محافظة الديوانية لتورطهم بسرقة المال العام ومشاريع وهمية
عبد المهدي “يناقش”موازنة 2020
القانونية النيابية:الحدة الأدنى للراتب التقاعدي سيكو 600 ألف دينار
لاستنزاف خزينة الدولة وتكريس البطالة والتخلف..عودة (50) ألف من المفسوخة عقودهم إلى ميليشيات الحشد
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اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
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