الشيخ علي: الحشد الإيراني من قام بعمليات قنص المتظاهرين

الشيخ علي: الحشد الإيراني من قام بعمليات قنص المتظاهرين
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم النائب فائق الشيخ علي، اليوم الاحد، إيران بالقيام بإطلاق رصاص القناص على المتظاهرين في بغداد والمحافظات.وقال الشيخ علي في حديث صحفي، إنه ” لم يعد الأمر خافياً فإمام جمعة طهران قالها بصريح العبارة، اقتلوا عملاء أميركيا من المتظاهرين العراقيين “.وأضاف أن ” المتظاهرين والقوات الأمنية في سوح الالتحام معاً لايقتل أحدهما الآخر، ولكن القناصة الأعداء الذين اعتلوا السطوح يقنصونهم معاً  بتنفيذ من أمن الحشد الشعبي”. 

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