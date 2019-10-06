الشيخ علي: الحشد الإيراني من قام بعمليات قنص المتظاهرين

بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم النائب فائق الشيخ علي، اليوم الاحد، إيران بالقيام بإطلاق رصاص القناص على المتظاهرين في بغداد والمحافظات.

وقال الشيخ علي في حديث صحفي، إنه ” لم يعد الأمر خافياً فإمام جمعة طهران قالها بصريح العبارة، اقتلوا عملاء أميركيا من المتظاهرين العراقيين “.