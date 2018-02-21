الشيخ علي: الشعب العراقي سينتخب نفس الكتل الفاسدة

الشيخ علي: الشعب العراقي سينتخب نفس الكتل الفاسدة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- نشر النائب عن التحالف المدني الديمقراطي فائق الشيخ علي،الاربعاء،منشوراً بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحدث فيه عن خارطة التحالفات وحظوظ القوى السياسية في الانتخابات المقبلة بعد اعلان تسلسل القوائم المتنافسة .وقال الشيخ علي وهو يخاطب المواطن العراقي ” غير من وجوه البرلمان ما شئت، فلن يتغير شيء ورب الكعبة”.واضاف انه “لدينا الآن في البرلمان (270) وجهاً جديداً من مجموع (328) فما الذي تغير، الجواب: لم يتغير شيء”.وتساءل”إذاً، ما الحل؟ الجواب ببساطة ميكروبية: الحل بتغيير الكتل وليس الوجوه فقط، نقطة راس سطر”. حسب تعبيره. وكان الشيخ علي ذكر في وقت سابق، خلال مقابلة متلفزة، ان “الشعب العراقي سينتخب نفس الكتل بوجوه جديدة”، مبيناً ان “الكتل جائت بوجوه جديدة، لان الشعب العراقي يطالب، بين الحين والاخر بسياسيين غير المتسيدين على المشهد”.وحذر من “وقوع الشعب العراقي، بخطأ كارثي، لانه سينتخب نفس الكتل، لكن بوجوه مختلفة”.

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