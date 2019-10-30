الشيخ علي يهنىء إيران على تعيين رشيد العزاوي أمينا عاما للحزب الإسلامي

الشيخ علي يهنىء إيران على تعيين رشيد العزاوي أمينا عاما للحزب الإسلامي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- وجه رئيس حزب الشعب للإصلاح، النائب فائق الشيخ علي، اليوم الأربعاء، رسالة الى السفارة الإيرانية في بغداد، بشأن انتخاب امينا عاماً للحزب الاسلامي العراقي. وقال الشيخ علي في رسالته، “الى سفارة جمهورية إيران الإسلامية/بغداد: أهنئكم بانتخاب رشيد العزاوي، أمينا عاما للحزب الاسلامي العراقي (السني)”.وأضاف “حيث أسعدني فعلا فوز شخص أمين حقيقي على مصالح إيران ومبادئ ثورتها الإسلامية.. متمنيا له ولحزبه النجاح”.

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