الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان

هنأ محافظ الفروانية بدولة الكويت الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان البارزاني ، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً في اقليم كوردستان.

وأعرب الشيخ فيصل الحمود عن خالص تهانيه للرئيس البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية ، متمنيا لفخامته كل التوفيق والسداد وأن يعينه الله على تحمل الأمانة والاستمرار في تحقيق الانجازات لاقليم كوردستان وتحقيق وحدة العراق.

داعيا المولى عزوجل بأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح ، والمزيد من التقدم والازدهار للشعب الكوردي، وأن يعم الأمن والاستقرار كافة ربوع جمهورية العراق الشقيق.