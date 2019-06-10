الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان

الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
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الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هنأ محافظ الفروانية بدولة الكويت الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان البارزاني ، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً في اقليم كوردستان.
وأعرب الشيخ فيصل الحمود عن خالص تهانيه للرئيس البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية ، متمنيا لفخامته كل التوفيق والسداد وأن يعينه الله على تحمل الأمانة والاستمرار في تحقيق الانجازات لاقليم كوردستان وتحقيق وحدة العراق.
داعيا المولى عزوجل بأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح ، والمزيد من التقدم والازدهار للشعب الكوردي، وأن يعم الأمن والاستقرار كافة ربوع جمهورية العراق الشقيق.

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