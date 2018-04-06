الشيخ وضاح الصديد :نعمل للعراق فالعراق او ً مع احترام الجمٌع

حاوره : عبد الجبار رسن

رئيس تحالف تضامن ورئٌس تجمع العزة الشٌخ وضاح الصدٌد من الشخصٌات العرالٌة الجدٌدة التً تمدمت لخوض ا نتخابات الممبلة بطموح عال بالفوز وتغٌٌر الكثٌر من العوائك التً واجهت المواطنٌن فً المرحلة الماضٌة .

ٌجمع الشٌيخ الصديد خواص مهمة لرجل المرحلة ، ا صل الطٌب النبٌل والخبرة العلمٌة ا كادٌمٌة والوضوح فً البرنامج لخدمة اهله ووطنه ، والخاصٌة الرابعة والمهمة انه من الوجوه الشابة الجدٌدة نظٌفة الٌد والتارٌخ ، هذه الشخصٌة الممٌزة والسمات التً ذكرناها تجعل من المواطن مطمئن الى من ٌموده وٌمثله بأمانة ونزاهة وشجاعة

.موالٌد:٢٧٩٣ بغداد متزوج ولدي ٤ او د وبنتان

درس العلوم السٌاسٌة وحصل على درجة الماجستٌر من جامعة الشرق ا وسط حٌث نال مرتبة ا متٌاز عن بحثه الموسوم مفهوم التدخل فً السٌاسة ا مرٌكٌة ( العراق انموذج) للفترة من ٢٧٧١ لغاٌة ٣١١٤ كما حصل على دبلوم علوم سٌاسٌة من معهد الخدمة

الخارجٌة / وزارة الخارجٌة العرالٌة ٢٧٧١ .

فً هذا الحوار ٌكشف الشٌخ وضاح الصدٌد ابرز نماط العمل الممبل واسباب دخوله السباق ا نتخابً . فبادرنا بالمول :

– “العراق ٌمر بمرحلة صعبة بحاجة الى جهود ابناءه المخلصٌن ، فمع ا نتصارات التً حممها جٌشنا على تنظٌم داعش ا جرامً نواجه مشاكل حمة بد من التصدي لها ابرزها ا عمار وبناء الثمة و رعاٌة العوائل

النازحة وتأمٌن عودتها الى دٌارها ، والعناٌة بذوي الشهداء واكرامهم ، واعادة السلم والوئام الى مكونات الشعب العرالً خاصة فً تلن المناطك .

– شٌخ وضاح ا ترى أن طرٌمكم صعب مع وجود عوائك وسٌاسٌٌن سابمٌن مازالوا ٌصرون على تسلم المٌادة رغم اخطاء الماضً.

– “الشعب العرالً اصبح واعٌا من خ ل التجارب وهو الذي ٌختار الرجل المناسب ، و ٌصح ا الصحٌح.”

– كٌف هو مولفكم من التدخ ت الخارجٌة فً العراق .

– “انا أؤمن بان العراق الموي والشعب المتماسن ٌحد من اي تدخل ، الع لات الخارجٌة كما عرفت ودرست تموم على ا حترام المتبادل والمصالح المشتركة ولٌس على الوصاٌة والتبعٌة ، وانا ارى ان ع لات العراق ٌجب ان تكون متوازنة سواء مع اٌران او تركٌا او السعودٌة او الو ٌات المتحدة و بد ان نجعلها ع لات مفٌدة ، علٌنا نحن السٌاسٌون ان نتفك فٌما بٌننا رغم تعدد وجهات النظر ، نتفك على ان العراق او وا حترام للجمٌع ، لٌس من مصلحتنا ان نفتح جبهات مع ا خرٌن ، وب دنا بحاجة الى ا عمار والتنمٌة

“.

– هنان الكثٌر من الٌائٌسن من اص ح ا وضاع و ٌرى ان نتائج اٌجابٌة من ا نتخابات . هل ترى فً العراق امل ؟

– “كما للت سابما وفً برنامجً انا أؤمن بان العراق بلد عظٌم ومؤثر فً المنطمة ا للٌمٌة و ٌمكن ان ٌستمر دون ان تتولى مسؤلٌته إدارة نزٌهة صادلة تمٌم العدل فٌه وتسعى الى تحمٌك كرامة المواطن بدءاً من توفٌر الحٌاة الكرٌمة ا منه والحموق المشروعه للمواطن العرالً وكذلن تبنً

ع لات متمٌزة مع المحٌط ا للٌمً والدولً.. اذا استطعنا ان نحمك ذلن فا مل كبٌر وهذا ٌتم ا بتظافر جمٌع الجهود

.فالعراق بلد جمٌع العرالٌٌن و ٌمكن اختزاله لطائفة معٌنة او دٌن او لومٌة”

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– هل من كلمة توجهها بناء الشعب العرالً .

– “الكلمة التً اوجهها الى اخواتً واخوتً ابناء شعبً هً ان ا مل كبٌر وان ب دنا بحاجة لنا ، وعلٌنا ان ننسى المصالح الشخصٌة من اجل مصلحة الوطن ، اذا تحمك ا ستمرار والرفاه والتنمٌة والس م ، فالكل سٌحصد من

هذا المحصول الطٌب ، وادعو الى المشاركة الفاعلة فً ا نتخابات ، وانتخاب الوجوه المخلصة الجدٌدة وعدم السماع للمغرضٌن الذٌن ٌحاولون احباط الهمم والعزائم كً تبمى الحال علىى ماهً علٌه . و الموفك فهو

الذي ٌسدد خطى كل سعً وٌعٌنه على النجاح.”