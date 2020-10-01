الشيوخ الأمريكي:إغلاق السفارة الأمريكية في بغداد سيكون لصالح النفوذ الإيراني

الشيوخ الأمريكي:إغلاق السفارة الأمريكية في بغداد سيكون لصالح النفوذ الإيراني
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بغداد/شبكة أخبار العراق- وجه عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس (1 تشرين الأول 2020)، تحذيراً من اغلاق السفارة الأمريكية في بغداد، فيما طالبا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقديم إحاطة بشأن طبيعة تهديد السفارة.وقال العضوان الجمهوري ميت رومني والديمقراطي كريس ميرفي، في بيان مشترك إن “إغلاق السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، قد يؤدي إلى تقويض العلاقات الأمريكية العراقية لصالح النفوذ الإيراني”، بحسب تعبيرهما.وطالب البيان إدارة ترامب بـ”تقديم إحاطة إلى مجلس الشيوخ في أقرب وقت ممكن، لشرح طبيعة التهديدات التي تواجه موظفي السفارة في بغداد، والتي تدعو لتوجه الإدارة الأميركية لإغلاقها”.وتابع البيان أن “هذا الانسحاب قد يؤدي إلى دفع حلفاء الولايات المتحدة إلى سحب دبلوماسييهم من بغداد، وتقويض مهمات تدريب قوات الأمن العراقية”.وشدد رومني وميرفي على أن “تدير واشنطن سياستها بطريقة تدعم جهود العراق لتحقيق مستقبل آمن وديمقراطي ومزدهر”.

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