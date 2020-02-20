الشيوخ الأمريكي :مشروع قرار يحث واشنطن وطهران على العودة للإتفاق النووي

الشيوخ الأمريكي :مشروع قرار يحث واشنطن وطهران على العودة للإتفاق النووي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تقدم ستة أعضاء ديموقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي، مساء أمس الأربعاء، بمشروع قرار يحث الولايات المتحدة وإيران على العودة إلى التزاماتهما وفقا للاتفاق النووي المبرم قبل عام 2015، والذي وقع في عهد الرئيس باراك أوباما.واعتبر مقدمو المشروع، وبينهم المرشح الديموقراطي المحتمل للرئاسة برني ساندرز، أن الاتفاق النووي كان فعالا في الحد من قدرة إيران على تطوير سلاح نووي، وكان فرصة لتحقيق السلام بعد عقود من النزاع.واطلق مقدمو المشروع على الاقتراح اسم “تشريع ديبلوماسية إيران” ويضع خطة واضحة ومتماسكة للتعامل مع طهران وتخفيض التوتر في المنطقة ويحدد مسار العودة لاتفاق عام 2015، لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية. وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في أيار 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الست الكبرى (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا) مع إيران عام 2015، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية مشددة على طهران.

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