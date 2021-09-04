الشيوعي الكردستاني:البرلمان القادم لصالح الأحزاب المتنفذة

الشيوعي الكردستاني:البرلمان القادم لصالح الأحزاب المتنفذة
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أربيل/شبكة أخبار العراق- انتقد الحزب الشيوعي الكردستاني قانون الانتخابات العراقي، واصفا إياه بالسيء.وقال ابو كاروان عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الكوردستاني في تصريح صحفي له اليوم، إن “المتنفذين في السلطة يسعون إلى تشريع القوانين وفق ما تملي عليهم مصالحهم”، مبينا أن العراق أصبح 83 دائرة انتخابية، وان المقاعد سيحصل عليها الأحزاب التي تمتلك الكثير من الأصوات”.وأشار إلى أن الأحزاب التي تحصل على الأصوات الكثيرة ليس من أجل برنامجها الانتخابي ومواقفها بل لأنها تمتلك السلطة والمال والقوة التي تمكنها من تزوير الانتخابات”، معتبرا أن أفضل قانون انتخابي أن يتم جعل العراق دائرة انتخابية واحدة لأن البرلماني يمثل العراق قاطبة.وعن (فاروق حنا عطو) المرشح المسيحي عن دائرة محافظة اربيل  قال ابو كاروان “إن هذا المرشح مستقل ولكن الحزب الشيوعي الكوردستاني قرر دعمه لأن برنامجه قريب من توجهات الحزب”.وعن مرشحهم لخوض السباق الانتخابي قال عضو المكتب السياسي للشيوعي الكوردستاني ان حزبه اجرى دراسة مستفيضة لقانون الانتخابات وكيفية المشاركة بها وبعدها قرر ان يكون له مرشح واحد في محافظة نينوى لخوض السابق الانتخابي، مبينا أن المرشح المسيحي عن أربيل عن الكوتا ويستطيع الحصول على الأصوات من المحافظات العراقية كافة لذا قررنا عدم هدر الأصوات، وأن يحصل عليها مرشح واحد ليذهب إلى البرلمان.

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