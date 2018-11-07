الصافرة العراقية تضبط مواجهات أمم آسيا

بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلنت لجنة الحكام في الاتحاد المركزي لكرة القدم اسماء الحكام العراقيين الذين نالوا ثقة الاتحاد الاسيوي للمشاركة في ادارة منافسات بطولة اسيا في نسختها المقبلة التي تقام في دولة الامارات العربية المتحدة مطلع العام المقبل.وقال عضو لجنة الحكام، لؤي صبحي في بيان :” تلقى الاتحاد المركزي اشعارا من الاتحاد الاسيوي لكرة القدم مفاده ترشيح كل من الحكام الدوليين “علي صباح ومهند قاسم، والحكم المساعد مؤيد علي” للمشاركة في ادارة منافسات بطولة اسيا المقبلة في دولة الامارات مطلع شهر كانون الثاني من العام المقبل”.واضاف ان:” عملية ترشيح الاسماء المذكورة جاءت في ضوء تقويم الاتحاد القاري للواجبات المنوطة بهم في الاستحقاقات المقامة تحت المظلة الاسيوية، الامر الذي جعل من حكامنا مرشحين فوق العادة لقيادة التصفيات الاسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022″.واشار صبحي الى ان:” اللجنة تلقت اشعارا من الجانب الاردني لتأمين طواقم تحكيمية للمواجهات المقامة في الاطار الودي التي سيخوضها النشامى تحضيرا لبطولة امم اسيا، حيث قررت اللجنة في اجتماع، امس الثلاثاء، اناطة مهمة قيادة مواجهة الاردن وقطر في الثالث والعشرين من شهر تشرين الثاني الجاري بطاقم مؤلف من “زيد ثامر وميثم خماط واكرم علي”، فيما سيقود طاقم مؤلف من زيد ثامر وواثق محمد وحسين تركي مواجهة الاردن والهند في السابع عشر من شهر كانون الاول المقبل”.