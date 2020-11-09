الصالحي:البرلمان سيرفض وثيقة نقل صلاحيات وزير المالية في بيع عقارات الدولة

الصالحي:البرلمان سيرفض وثيقة نقل صلاحيات وزير المالية في بيع عقارات الدولة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي، الاثنين، رفض البرلمان لقرار وزير المالية ببيع عقارات الدولة خارج السياقات، مبينا ان البرلمان سيصوت لإسقاط تلك الوثيقة.وقال الصالحي في تصريح صحفي، ان “وثيقة وزير المالية بشان بيع عقارات الدولة دون السياقات القانونية يعد فشلا لابد من اصلاحه”.واضاف ان “البرلمان سيصوت برفض تلك الوثيقة ومحاسبة الوزير بسبب هدره اموال الدولة وخرق القوانين النافذة “.وأشار الصالحي إلى أن “القوى السياسية متفقة على تمرير قانون الاقراض شريطة توفير الرواتب فقط دون تبديد المبالغ والاسراف في قروض اضافية تكبل موازنات الدولة في المستقبل “.

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