الصالحي:بعض السياسيين الأكراد يطالبون بتحرير كركوك من “سلطة القانون”

بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر رئيس الجبهة التركمانية، ارشد الصالحي، الثلاثاء (7 مايو 2019)، من تحرك تنظيم داعش، لزعزعة امن كركوك، بعد تصريحات سياسيين عن “تحرير المدينة”.

وقال الصالحي في تغريدة على حسابه في “تويتر”، إن “هنالك محاولات لإرباك الوضع الامني المستقر في كركوك وذلك باستجابة الدواعش لتصريحات سياسيين سابقين من ادارة كركوك بانهم سيحررونها قريبا في اشارة ضمنية لبعض الاحزاب الكردية”.

ورأى ان ” الغريب في الامر، هل يقصدون ان تحرير كركوك من سلطة القانون، ام انها محاولات لفسح المجال لداعش، ليتسنى لهؤلاء السياسيين السابقين العودة” حسب تعبيره.

وكان مصدر أمني، قد افاد الاثنين (7 ايار 2019)، بأن الشرطة الاتحادية اشتبكت مع عناصر من تنظيم داعش بين محافظتي كركوك وأربيل.

وافاد المصدر ، إن “اشتباكات اندلعت بين الشرطة الاتحادية وعناصر بداعش على الطريق الرابط بين اربيل وكركوك، تحديداً بمنطقة شوان”.

وأضاف، أن “قوة من مغاوير الفرقة الخاصة وصلت لمساندة القوات في منطقة الاشتباكات”.