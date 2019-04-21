الصالحي:تجاوز على الأراضي الحكومية في كركوك

الصالحي:تجاوز على الأراضي الحكومية في كركوك
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر رئيس الجبهة التركمانية النائب عن محافظة كركوك ارشد الصالحي، الأحد، من تنامي ظاهر التجاوز على الاراضي الحكومية في مركز المحافظة، مبينا ان جميع الاراضي الحكومة تمت استغلالها في بناء منازل ما اثر حفيظة المكونات.وقال  الصالحي في تصريح صحفي، إن “الإدارة المحلية في محافظة كركوك منحت إجازات استثمارية وسمحت للمواطن بالتعدي على المتنزهات والأراضي التابعة للحكومة”.وأضاف ان “جميع الأراضي التابعة للحكومة باتت مشغولة ببناء منازل جديدة بخلاف القانون الذي يحظر بشكل قاطع التجاوز على ملاك الدولة”.وتابع الصالحي، أن “تلك التصرفات تثير حفيظة بعض الإطراف وتزيد من المشاكل القومية وعلى الحكومة الاتحادية اصدار قرار عاجل وصارم بهدم جميع المنازل المشيدة على اراضي الدولة بعد عمليات فرض الأمن لإنهاء الازمة”. 

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