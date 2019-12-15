الصالحي:رئيس الوزراء الجديد “لن يكون مستقلا”

الصالحي:رئيس الوزراء الجديد “لن يكون مستقلا”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب التركماني ارشد الصالحي، الاحد، ان رئيس الوزراء المقبل لن يكون مستقلا، مشيرا الى اعتماد نفس اليات المحاصصة في ترشيحه.وقال الصالحي، في حديث صحفي، ان “عملية اختيار رئيس الوزراء ما زالت محصورة بيد الكتل السياسية الكبيرة”، مبينا ان “المرشح الجديد بغض النظر عن اسمه لكن المؤشرات تدل انه ليس مستقلاً ولا يلبي طموح الشارع المنتفض على المحاصصة”.واشار، الى ان “مصير البلاد ما زال بيد الكتل الكبيرة الشيعية والسنية والكردية، وان الحديث عن وجود تغيير في النهج غير صحيح بالمرة”.

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