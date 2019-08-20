الصالحي:عودة البيشمركة إلى كركوك مرفوض

الصالحي:عودة البيشمركة إلى كركوك مرفوض
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رفض رئيس الجبهة التركمانية ارشد الصالحي سيناريو عودة الامن الكردي والبيشمركة الى محافظة كركوك.وقال الصالحي في تصريح صحفي له اليوم، ان “الحديث والسيناريو عن عودة البيشمركة والقوات الامنية الكردية الى مدينة كركوك لا تراجع عنها ولن نقبل بها”.واضاف ان “القوات الاتحادية كفيلة وكافية وقادرة على ضبط الامن ولا نقبل باي شكل من الاشكال هذه المحاولات من قبل بعض الجهات الكردية”.وكان القيادي في حزب بارزاني ريبين سلام تحدث عبر تصريحات صحفية عن وجود اتفاق جديد يقضي بعودة البيشمركة والاسايش الى كركوك بعد العيد.

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