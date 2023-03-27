الصالحي:فقرة كركوك في قانون الانتخابات حسمت توافقيا

الصالحي:فقرة كركوك في قانون الانتخابات حسمت توافقيا
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس الكتلة التركمانية النائب ارشد الصالحي ، الاثنين، حسم ملف كركوك  ضمن قانون الانتخابات. وقال الصالحي في بيان : انه “تم  حسم ملف كركوك وتمرير الفقرات التي تخص خصوصيتها  على ان تلتزم الوزارات المعنية بتدقيق سجل الناخبين”. وصوت مجلس النواب فجر اليوم على عدة فقرات خاصة بتعديل قانون الانتخابات المحلية والنيابية.

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