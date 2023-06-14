الصالحي:كركوك تتعرض الى تغيير ديمغرافي بسبب الغمّان الشيعة الإطاريين

الصالحي:كركوك تتعرض الى تغيير ديمغرافي بسبب الغمّان الشيعة الإطاريين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر رئيس الكتلة التركمانية في مجلس النواب النائب أرشد الصالحي، الأربعاء، من عملية تغيير ديموغرافي تجري في كركوك.وقال الصالحي في حديث صحفي، أن “تضمين اجراء التنقلات للدرجات الوظيفية من الاقليم الى كركوك ضمن الموازنة خطوة غير عادلة كان ينبغي ان يلحقها بدرجات اضافية لكل مكونات كركوك “.وأضاف أن ” هناك تخوفا من أحداث تغيير ديموغرافي عندما يحصل اتفاق سياسي بنقل أكثر من 17 ألف موظف من اربيل والسليمانية ودهوك إلى كركوك ضمن الموازنة دون إضافة درجات إضافية للمكونات الأخرى في كركوك “.وأشار إلى أن ” الاتفاق الذي جرى بين رئيس الوزراء وائتلاف إدارة الدولة على تمرير الفقرة ضمن الموازنة مرفوض كون الاتفاق سيحول المحافظة الى نقطة تغيير ديموغرافي”.

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