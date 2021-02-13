الصالحي:وضع كركوك لايتحمل تدحل الأطراف الكردية الخارجة عن المحافظة

الصالحي:وضع كركوك لايتحمل تدحل الأطراف الكردية الخارجة عن المحافظة
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعرب رئيس الجبهة التركمانية ارشد الصالحي، السبت، عن خشيته من محاولة بعض الاطراف السياسية خارج كركوك بالعبث في امن  المحافظة بالتزامن مع الانتخابات،  مبينا ان الوضع لن يتحمل مزايدات سياسية.وقال الصالحي في تصريح صحفي، ان “الوضع في كركوك لن يتحمل المزيد وعلى الحكومة عدم السماح لأي قوى خارجة عن القانون بالعبث في الامن او اعادة قوات من الاقليم بداعي الاشتراك في الملف الامني ببعض المناطق قبل الانتخابات”.واضاف ان “الضمان الوحيد لنزاهة نتائج الانتخابات النيابية هو اعتماد البايومتري وبخلافه فان عمليات التزوير في البطاقات ستكون اكبر من عملية الانتخاب نفسها”.واوضح الصالحي، ان “الحكومة مطالبة زيادة الدعم لمفوضية الانتخابات ماليا ولوجستيا لحث الناخبين على تحديث بطاقاتهم لضمان منع التزوير”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *