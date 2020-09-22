الصالحي يدعو إلى اعتبار التركمان “قومية أساسية”في التعديلات الدستورية

الصالحي يدعو إلى اعتبار التركمان “قومية أساسية”في التعديلات الدستورية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن عضو لجنة التعديلات الدستورية، والنائب عن المكون التركماني، أرشد الصالحي، اليوم الثلاثاء، إضافة فقرة خاصة ضمن مقترحات تعديل الدستور العراقي وتخص اعتبار التركمان قومية أساسية.وقال مكتب الصالحي في بيان، إنه “ناقشت لجنة التعديلات الدستورية المواد المتعلقة بخصوص المادة 125 من الدستور والتي تشير فيه ان التركمان هي من الاقليات القومية، الى ذلك اضاف ممثل التركمان في لجنة التعديلات الدستورية، النائب ارشد الصالحي فقرة خاصة، وهي اعتبار القومية التركمانية قومية اساسية حسب قرار مجلس النواب العراقي عام 2012 مع ضمان حقوقهم السياسية والثقافية والاجتماعية والإدارية”.وأضاف، “تضمن المقترح التركماني، بإدارة المناطق التي يشكل فيها التركمان كثافة سكانية من قبلهم حصرا وبناءً على المقترح الذي قدمه الصالحي، قررت اللجنة ايضا، اضافة مقترح مجزرة التون كوبري الى ديباجة الدستور، اضافة الى مأساة اهالي بشير التركمانية، وتم الاتفاق على تأجيل مناقشة المادة 140 الى جلسة موسعة يحضرها كل نواب المناطق المختلطة، خلال الايام المقبلة”.

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