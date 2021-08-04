الصالحي يطالب الحكومة بالكشف عن “فقدان” 25 مليار دولار من التحويلات المالية

الصالحي يطالب الحكومة بالكشف عن “فقدان” 25 مليار دولار من التحويلات المالية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب أرشد الصالحي، الأربعاء، عن حصول عمليات فساد عبر الحوالات المالية إلى خارج العراق في العام 2020.وقال الصالحي في بيان ، أنه “لقد اندهشنا من الأرقام التي كشفتها وزارة التخطيط عن ان حجم استيراد العراق للبضائع في عام 2020 قد بلغ 15 مليار دولار فقط، فيما بلغ حجم الحوالات العراقية إلى خارج البلاد خلال عام 2020 40 مليار دولار حسب ما اعلنه البنك المركزي”.واضاف أن “هذا الامر يعني ان العراق قد حول 40 مليار دولار لغرض الاستيراد وتسلم بضاعة بقيمة 15 مليار دولار فقط”، مشيرا الى “فقدان مبلغ 25 مليار دولار، ينبغي كشفها امام الرأي العام فوراً دون اي تردد”.وأضاف الصالحي ان “ضمان حقوق المواطن والكشف عن الفساد هو من مسؤوليات الحكومة، التي عليها عدم التستر لمن تلطخت يده بهدر المال العام، لذا يستوجب على الحكومة التعامل بشفافية وعدم التفريط بحقوق الشعب العراقي”.هذا وكانت وزارة التخطيط، قد اعلنت الأحد الماضي، عن هبوط حاد في الاستيرادات خلال العام 2020 مقارنة بسنتي 2018-2019 ، عازية ذلك الى تفشى وباء كورونا .الصالحي:وقال المتحدث الرسمي للوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في بيان ، ان “التقرير الذي أعده الجهاز المركزي للإحصاء، أظهر أن إجمالي الاستيرادات لسنة 2020 للمواد السلعية والمنتجات النفطية بلغ (15.4) مليار دولار أي ما يعادل (18.4) تريليون دينار عراقي، مسجلاً نسبة انخفاض مقدارها (25.9%) عن سنة 2019 حيث بلغ (29.9) مليار دولار أي ما يعادل (24.8) تريليون دينار”.

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