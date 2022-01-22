الصالحي يعلن عن تشكيل كتلة نيابية “تركمانية”

الصالحي يعلن عن تشكيل كتلة نيابية “تركمانية”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حددت الجبهة التركمانية، السبت، 7 مطالب رئيسية من الحكومة المقبلة، فيما أعلنت تشكيل كتلة نيابية تضم نواباً من المكون.وقال عضو الجبهة أرشد الصالحي في حديث صحفي، إن “الجبهة لديها مقعدان ضمن سبعة مقاعد للتركمان من مختلف القوائم، لكننا شكلنا كتلة تركمانية نيابية”، مبيناً أن “هناك نواباً من تقدم وعزم والفتح في هذه الكتلة التي ستأخذ على عاتقها مطالب المكون التركماني بالرغم من وجود نوابها في عدة قوائم”.وأضاف الصالحي: “مطالبنا وطنية وتتلخص بانقاذ البلاد من المستقبل المجهول، وأن يكون العراق خالياً من الإرهاب وموحداً والعمل على تنمية الاقتصاد”، مشيراً الى أن “الجبهة تطالب باستحقاقها الانتخابي كحال الكرد وأن يكون لها أحد المناصب السيادية كنواب رئاسة الجمهورية ونواب رئاسة الوزراء أو وزارات سيادية بحقيبة خدمية كاملة”.ودعا الصالحي الى “بقاء القوات الاتحادية في المناطق المختلطة وكذلك دعم القطعات العسكرية بالجيش وإبعاد تلك المناطق عن أي اتفاق سياسي بين الإقليم والقوى السياسية الأخرى”، لافتاً الى أن “هذه أهم المطالب التي يجب أن تركز عليها الحكومة القادمة”.

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