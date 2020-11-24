الصحاف:وفد عراقي برئاسة وزير الخارجية يتوجه اليوم إلى موسكو

الصحاف:وفد عراقي برئاسة وزير الخارجية يتوجه اليوم إلى موسكو
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف، اليوم الثلاثاء (24 تشرين الثاني 2020)، أن وزير الخارجية فؤاد حسين، سيترأس وفداً إلى موسكو اليوم.وقال الصحاف في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إن “وزير الخارجيّة فؤاد حسين يزور موسكو اليوم بدعوة من نظيره الروسي لافروف”.وبيّن، أن “تشكيلة الوفد من الخارجيّة، والنفط، والتجارة، ولجنة العلاقات الخارجية”، مشيراً إلى أن “الحوارات تركز على قطاع النفط والتجارة”.

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