الصحة العالمية:قارتي أميركا الشمالية والجنوبية الأكثر إصابة في فيروس كورونا

الصحة العالمية:قارتي أميركا الشمالية والجنوبية الأكثر إصابة في فيروس كورونا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قالت منظمة الصحة العالمية إن قارتي أميركا الشمالية والجنوبية تتحملان العبء الأكبر من وباء فيروس كورونا على مستوى العالم، في الوقت الحالي، حيث توجد في أميركا الشمالية والجنوبية أربع دول من الدول العشر الأكثر تضررا بالجائحة، بحسب واشنطن بوست.وقال كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في واشنطن مايك رايان، مساء أمس الجمعة، إن المرض “نشط بشدة” في أميركا الوسطى وأميركا الجنوبية، مشيرا إلى مشكلات صحية كبيرة تتزايد كل يوم في البرازيل والمكسيك.وأضاف إن الوضع الحالي في البرازيل، إحدى البؤر الساخنة للفيروس، يثير قلقا متزايدا خاصة في المدن ذات الكثافة السكانية العالية.وأشار إلى أن منظومة الصحة في البرازيل “ما زالت تواكب” الوضع لكن بعض وحدات العناية المركزة في مرحلة حرجة وتحت ضغط شديد مع إشغال أكثر من 90 بالمئة من الأسرة.

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