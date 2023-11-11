الصحة العالمية:كل (10) دقائق إسرائيل تقتل طفلا فلسطينيا في غزة

الصحة العالمية:كل (10) دقائق إسرائيل تقتل طفلا فلسطينيا في غزة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الجمعة إن طفلا يقتل في المتوسط ​​كل عشر دقائق في قطاع غزة، محذرا من أنه “لا يوجد مكان آمن ولا أحد آمن”.وأضاف أن نصف مستشفيات غزة البالغ عددها 36 وثلثي مراكز الرعاية الصحية الأولية لا تعمل وأن التي ما زالت تعمل تستوعب ما يفوق طاقتها بكثير، واصفا نظام الرعاية الصحية بأنه “على شفا الانهيار”.وقال تيدروس للمجلس المؤلف من 15 عضوا “ممرات المستشفيات مكتظة بالجرحى والمرضى والمحتضرين. والمشارح مكتظة. عمليات جراحية دون تخدير. عشرات الآلاف من النازحين يحتمون بالمستشفيات”.وقال تيدروس “في المتوسط، يُقتل طفل كل 10 دقائق في غزة”.وأضاف أن منذ السابع من أكتوبر ، تحققت منظمة الصحة العالمية من أكثر من 250 هجوما على منشآت الرعاية الصحية في غزة والضفة الغربية، في حين وقع 25 هجوما على منشآت الرعاية الصحية في إسرائيل.وقال روبرت وود نائب المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة تعمل على محاولة إيصال الوقود إلى المستشفيات في غزة، مشددا على ضرورة احترام وحماية المنشآت المدنية والإنسانية بموجب القانون الدولي.ووقف مجلس الأمن دقيقة صمت في بداية الجلسة حدادا على المدنيين الذين قتلوا في إسرائيل وغزة، إلى جانب 101 من العاملين مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

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