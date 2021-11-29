الصحة العالمية تدعو دول العالم إلى عدم إغلاق حدودها جراء المتحور الجديد من” كوفيد”

الصحة العالمية تدعو دول العالم إلى عدم إغلاق حدودها جراء المتحور الجديد من” كوفيد”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حثت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، دول العالم على اتباع العلم واللوائح الصحية الدولية، في أعقاب فرض المزيد من الدول حظراً على السفر بحق الدول الواقعة جنوب القارة الأفريقية.وتم تعليق الرحلات إلى دول واقعة جنوبي القارة الأفريقية، ولكن حتى الآن لم تتحقق سوى دولتين من المتغير الجديد، أوميكرون في تلك المنطقة هما جنوب أفريقيا وبوتسوانا.وفي الوقت نفسه، أبلغت بلدان في مناطق أخرى عن ظهور حالات من أوميكرون بها.وقالت المنظمة في بيان ، إن “قيود السفر قد تساهم في الحد بشكل طفيف من انتشار كـوفيد-19، ولكنها تضع عبئا ثقيلا على الأرواح وسبل العيش”.فيما قالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا الدكتورة ماتشديسو مويتي: “مع اكتشاف متغير أوميكرون الجديد في العديد من مناطق العالم، فإن فرض قيود على السفر تستهدف أفريقيا يُعدّ هجوما على التضامن العالمي”، لافتة الى أن “كوفيد-19 يستغل انقساماتنا دائما، ولن نتغلب على الفيروس إلا إذا عملنا معا للتوصل إلى حلول”.وحذرت المنظمة من أنه “إذا تم تنفيذ القيود، فلا يجب أن تكون جائرة أو تدخلية، ويجب أن تستند إلى أسس علمية، وفقا للوائح الصحية الدولية”، وهي صك قانوني ملزم للقانون الدولي معترف به من قبل 190 دولة.ويستمر التحقق في متغير أوميكرون الجديد، توصي منظمة الصحة العالمية الدول على اتخاذ نهج علمي قائم على المخاطر، ووضع تدابير يمكن أن تحد من انتشاره المحتمل.

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