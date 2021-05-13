الصحة الفلسطينية:٤٥٠ شهيداً وجريحاً جراء القصف الإسرائيلي على غزة

الصحة الفلسطينية:٤٥٠ شهيداً وجريحاً جراء القصف الإسرائيلي على غزة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى اكثر من ٤٥٠ شهيدا وجريحا. وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، اشرف القدرة، في بيان،  “بإرتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 67 شهيداً، بينهم 17 طفلا و 6 نساء، فضلا عن 388 مصاباً”.

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