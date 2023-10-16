الصحة الفلسطينية:(2750) شهيد و(10)آلاف جريح في غزة جراء العدوان الإسرائيلي

الصحة الفلسطينية:(2750) شهيد و(10)آلاف جريح في غزة جراء العدوان الإسرائيلي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الإثنين، ارتفاع إجمالي حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى 2750، مع تواصل هجمات إسرائيل لليوم العاشر على القطاع.وذكر الناطق باسم الوزارة، أشرف القدرة،  للصحفيين في غزة، أن العدد المذكور من القتلى هم فقط من دخلوا إلى المستشفيات، في ظل استمرار وجود المئات تحت أنقاض ركام المباني السكنية. وأوضح القدرة، أن هجمات إسرائيل أسفرت عن نحو 10 آلاف مصاب بجروح مختلفة نحو نصفهم من الأطفال والنساء.

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