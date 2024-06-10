الصحة النيابية:الإعدام والمؤبد العقوبة الجديدة في تعديل قانون المخدرات

الصحة النيابية:الإعدام والمؤبد العقوبة الجديدة في تعديل قانون المخدرات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية ثناء الزجراوي، اليوم الاثنين، آخر تطورات تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية .وقالت الزجراوي في حديث صحفي ، ان “الفصل التشريعي المقبل سيشهد تشريع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية”. وأشارت الى ان “هناك اتفاق بزيادة العقوبات التي تطال المدانين بملف المخدرات إلى الإعدام والمؤبد”.وأضافت، أن “تعديل القانون بات ضرورة ملحة لتشديد العقوبة على المتاجرين بالمخدرات وتطوير الإمكانات للكشف المبكر عنها”.وتابعت أن ” ان هناك دعم نيابي لتشريع قانون المخدرات للقضاء على هذه الافة التي باتت خطرا حقيقيا تهدد أمن العراق”.

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