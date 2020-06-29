الصحة النيابية:العراق فقد السيطرة على مكافحة كورونا

الصحة النيابية:العراق فقد السيطرة على مكافحة كورونا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- هاجمت لجنة الصحة في مجلس النواب، الاثنين، الحكومة بخصوص تعاملها مع أزمة فيروس كورونا، لافتة إلى أن عجزها وصل لحد عدم قدرتها على لقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وقالت اللجنة، في بيان  :”لازالت ازمة انتشار الوباء في اتساع من دون وجود ردود افعال ورؤىً ناهضة واستراتيجية علمية واضحة من قبل الحكومة”.وأضافت: “و لازالت لجنة الصحة والبيئة النيابية ( وهي الجهة الرقابية المختصة ) لا تُشرَك في عملية صنع القرار في مجال اختصاصها وعملها الى حدِ عجزها عن تحقيق لقاء دعت اليه مراراً مع رئيس الوزراء ومن دون نتيجة مع شديد الاسف”.وبينت: “أننا في لجنة الصحة والبيئة النيابية نؤشر على الحكومة عدم ايلائها الازمة الصحية الخانقة التي يمر بها شعبنا الصابر الاهتمام المناسب والاولوية المتقدمة في سُلَّم اولوياتها وعدم قيامها وتقصيرها بتحشيد كل امكانياتها الحكومية بوزاراتها المختلفة لمواجهة هذا الوباء القاتل لابناء شعبنا الغالي”.وأكدت، أن “الحال في مواجهة هذا الوباء اذا استمر كما هو الان فلن يكون بوسع احد دفعِ اثاره على حاضر البلاد ومستقبله وستتحمل الحكومة مسؤوليتها امام الشعب وامام التاريخ”.

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