الصحة النيابية:حريق مستشفى الناصرية “مدبر” والفساد في وزارة الصحة لايوصف

الصحة النيابية:حريق مستشفى الناصرية “مدبر” والفساد في وزارة الصحة لايوصف
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبرت عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية وفاء الشمري، ان حريق مستشفى الحسين “مفتعل”، جاء لينسي ما جرى من حريق بوزارة الصحة في قسم المالي والإداري.وقالت الشمري ف حديث تلفزيوني ، أن جميع المعطيات تشير إلى أن حادثة حريق مستشفى الحسين في ذي قار جريمة مدبرة، مضيفة أن “محرقة الناصرية وابن الخطيب ستتكرر مرة أخرى في بقية المحافظات”.وأضافت، أن اكبر منظومة فساد في العراق موجودة في وزارة الصحة بزعامة التيار الصدري، وان تدخل الأحزاب في عمل المؤسسات أوصل العراق إلى هذا الحال.وتابعت، “لا يوجد أي دور للتفتيش والرقابة في مؤسسات الدولة لاسيما الصحية”.

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