الصحة النيابية:حيتان الفساد ما زالت حرة

الصحة النيابية:حيتان الفساد ما زالت حرة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وجه عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية جواد الموسوي ، الخميس ، انتقادا لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لما اعتبرها حربا منقوصة ضد الفاسدين، لافتا إلى وجود رؤوس كبيرة للفساد في وزارة الصحة لاتزال حرة .وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لا يمتلك أي خطوات جدية في محاربة الفساد وملاحقة الفاسدين الذين تعاقبوا على وزارة الصحة ومفاصلها”.وأضاف أن “هناك عشرات الملفات التي عملنا على إحالتها إلى النزاهة والقضاء لم تحسم لغاية الان بسبب الضغوط السياسية”.وأشار الموسوي إلى أن “الكثير من رؤوس الفساد في الصحة لاتزال حرة”، مشددا على “ضرورة فتح جميع ملفات الفساد بما فيها عشرات ملفات الفساد تتعلق بوزارة الصحة”.

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