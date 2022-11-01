الصحة النيابية:نعمل على تطوير الواقع الصحي

الصحة النيابية:نعمل على تطوير الواقع الصحي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الثلاثاء، عن ملامح خطتها الخاصة بتطوير الواقع الصحي في البلاد.وقال عضو اللجنة ماجد شنكالي في حديث صحفي، إن “اللجنة لديها خطط معدة لتطوير الواقع الصحي في البلاد”، مضيفاً أن “النظام الصحي في العراق يحتاج إلى تطوير شامل لأن البنى التحتية في المجال الصحي أكل الدهر عليها وشرب ومنذ سبعينات القرن الماضي”.وأشار شنكالي، إلى أن “القوانين الصحية أيضاً تحتاج إلى ثورة وتطوير خصوصاً المتعلق منها بالنقابات الصحية وكل ما يتعلق بالمجال الصحي”.وتابع، أن “خطتنا تتعلق بجميع مفاصل الصحة، أبرزها فصل العمل بين القطاع الخاص والعام، وتطبيق نظام التأمين الصحي والتسعيرة الدوائية والخدمات الطبية وغيرها”. 

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