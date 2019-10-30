الصدر:إقالة عبد المهدي ضرورة وطنية

الصدر:إقالة عبد المهدي ضرورة وطنية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الأربعاء (30 تشرين الأول 2019) أنه لن يشترك في تحالفات مع الكيانات السياسية الحالية بعد اليوم، على حد قوله.وقال الصدر، عبر تغريدة وصفها بالتنبيه و التحذير، على منصة تويتر: “جاءنا رد ما قلناه بالأمس: ان استقالة عادل عبد المهدي ستعمق الازمة، فأقول: إن عدم استقالته لن تحقن الدماء، وستجعل من العراق سوريا واليمن”.وأضاف: “لن اشترك في تحالفات معكم بعد اليوم”.وكان  الصدر قد دعا، رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الثلاثاء (29 تشرين الاول 2019)، الى التعاون معه من أجل سحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي. وقال الصدر في بيان له، جواباً على رسالة عبد المهدي التي بعثها الثلاثاء له، “كنتُ أظن أن مطالبتك بالانتخابات المبكرة فيها حفظ لكرامتك”.وتابع “أما إذا رفضت.. فإنني أدعو الأخ هادي العامري.. للتعاون من أجل سحب الثقة عنك فوراً والعمل معاً لتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها والاتفاق على اصلاحات جذرية من ضمنها تغيير بنود الدستور لطرحها على التصويت”.وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، رد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، على الدعوة التي وجهها الصدر إليه، قائلا: “سماحة الاخ مقتدى الصدر .. سنتعاون معاً من اجل تحقيق مصالح الشعب العراقي وانقاذ البلاد بما تقتضيه المصلحة العامة”.

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