الصدر:اجتماع بين العبادي واسماعيل قريباً

بغداد/ شبكة أخبار العراق – كشف خال عمار الحكيم السفير العراقي في مصر حبيب الصدر، الأحد، عن اجتماع مرتقب بين رئيس الوزراء حيدر العبادي ونظيره المصري شريف اسماعيل لترؤس اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.وقال الصدر في حوار مع صحيفة “الوطن” المصرية اليوم، إنه “من المؤمل أن تجتمع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين على مستوى رئيسَى مجلس وزراء البلدين في بغداد قريباً، حيث تجرى الاتصالات مع الجهات المصرية المعنية للوصول إلى تحديد موعدها وجدول أعمالها”.وأضاف أن “هناك اهتمام عراقي مصري لتعميق مستوى العلاقات بين البلدين خصوصاً في مجالات التجارة وشؤون الطاقة وتنمية القدرات الصناعية”.وأكد الصدر، “وجود اهتمام عراقي مصري في مسألة تبادل الخبرات والمعلومات في مجال «مكافحة الإرهاب» وتجفيف منابعه على مستوى المنطقة”، مشيرا إلى وجود “قرار عراقي رسمي بوضع الإمكانيات العراقية فى مجال مكافحة الإرهاب تحت تصرف الأشقاء وعلى رأسهم مصر”.