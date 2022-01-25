الصدر:العامري وافق على التحالف معنا دون المالكي

الصدر:العامري وافق على التحالف معنا دون المالكي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، ان رئيس تحالف الفتح هادي العامري وافق على التحالف معه دون رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لكن الامر لم يحسم حتى الان.وقال الصدر في كلمة له : ان “العامري وافق على التحالف دون المالكي ولم يحسم الامر حتى الان”.واضاف: “اشترطت على الاطار الدخول معي دون المالكي لكنهم رفضوا”، لافتاً الى انه “اكد لقوى الاطار اصراره على حكومة الاغلبية”.وتابع: “دعوت قوى الاطار لاجتماع في الحنانة لكنها رفضت”، مستدركاً بالقول: “العامري وافق على التحالف دون المالكي ولم يحسم الامر حتى الان”.وختم الصدر بالقول ان “الاطار رفض محاربة الفساد في الوقت الراهن”.

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