الصدر:تحفط 4 دول خليجية على قرار الجامعة العربية لإدانة التدخل العسكري التركي في العراق

الصدر:تحفط 4 دول خليجية على قرار الجامعة العربية لإدانة التدخل العسكري التركي في العراق
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف السفير العراقي في مصر والممثل الدائم بالجامعة العربية حبيب الصدر، الثلاثاء، عن تحفظ دول السعودية وقطر والبحرين والإمارات على إدانة التدخل العسكري التركي في العراق.وقال الصدر في تصريح  صحفي له اليوم: إن “اجتماع المندوبين تضمن 9 بنود مهمة عرضت على المجلس تتضمن معظم الشؤون العربية والدولية والعمل العربي المشترك وبشكل خاص القضية الفلسطينية”.وأضاف، أن “المجلس جدد دعمه للعراق في انتصاره النهائي على تنظيم داعش الارهابي وتحرير مدنه، مجدداً إدانته للانتهاك التركي للسيادة العراقية”.واشار الصدر إلى أن “السعودية والإمارات والبحرين وقطر استمرت على تحفظها على هذا القرار رغم أن الوفد العراقي أبدى استغرابه من هذا التحفظ لكون الوجود التركي في شمال العراق لم يكن بموافقة الحكومة”، مبينا أن “المجلس دعم النازحين ومشروع قرار إدانة اختطاف النساء الايزيديات”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *