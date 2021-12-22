الصدر:س”نعمل”على إقالة محافظ النجف سياسياً

الصدر:س”نعمل”على إقالة محافظ النجف سياسياً
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 النجف/ شبكة أخبار العراق- اكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، بانه سيعمل على اقالة محافظ النجف بالطرق السياسية.وقال الصدر في تصريح للصحفيين، اثناء زيارته لبلدية محافظة النجف، انه “سنعمل على اقالة محافظ النجف لؤي الياسري، بالطرق السياسية”.

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