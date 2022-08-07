الصدر:لا فائدة من الحوارات الهزيلة

الصدر:لا فائدة من الحوارات الهزيلة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الصدر في تغريدة له مساء يوم 6 /8 ، أنه لافائدة من الحوارات الهزيلة ،وحل البرلمان وانتخابات مبكرة مطلب شعبي ونخبوي. 

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