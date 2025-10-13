الصدر:مشاركة السوداني في اجتماع شرم الشيخ “وصمة عار”

الصدر:مشاركة السوداني في اجتماع شرم الشيخ “وصمة عار”
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة احبار العراق- علق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، على مشاركة رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، في قمة شرم الشيخ في مصر، واصفا إياها بـ”وصمة عار”.وقال الصدر في تدوينة له، ، إنه “من المعيب على الأحزاب الشيعية الحاكمة وحلفائهم والتي تدعي نصرة المذهب، أن يحضر (رئيس مجلس وزرائها) اجتماعاً من الإحتمال أن يحضره (النتن)” في إشارة إلى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.وأضاف بالقول: ” هي وصمة عار ولعلها بداية لإعلان التطبيع، أو فيها توقيع على (حل الدولتين) الذي يجرّمه قانون التطبيع”.وأختتم بالقول، “اللهم إني أبرأ من هذا العمل مقدماً.. اللهمّ فاشهد”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *