الصدر: أذكروا الإصلاح ولو في قلوبكم

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الخميس، أن العراق بحاجة إلى الإصلاح، فيما دعا إلى الصلاة لأجل العراق .وجاء في صفحة “صالح محمد العراقي” على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي، أن “قائده (الصدر) طلب منه بإبلاغ ما يأتي عنه: “من كان يؤمن بالوطن فإن الوطن أمانة في عنقه، ومن كان يؤمن بالإصلاح فالإصلاح أمانة في عنقه، ابتهلوا من أجل الإصلاح، ارفعوا أيديكم بالدعاء للإصلاح، صلوا في المراقد من أجل الإصلاح، صلوا في المساجد من اجل الإصلاح، صلوا في الكنائس من اجل الإصلاح، صلوا في الأديرة ودور العبادة من اجل الإصلاح”.وأضاف “اذكروا الاصلاح ولو بكلمة، أذكروا الاصلاح ولو في قلوبكم، فعراقكم بحاجة الى الاصلاح “.