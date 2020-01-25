الصدر” زعلان”على المتظاهرين بعد وصفه بـ”الذيل الإيراني”

بغداد/شبكة أخبار العراق- وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، السبت، عتباً لمتظاهري التحرير، فيما أعلن براءته من كل سياسي يقف بوجه تشكيل حكومة قوية ومستقلة.

وقال الصدر، عبر تغريدة على منصة تويتر: “أني لأبدي أسفي وعتبي على من شكك بي من متظاهري (ساحة التحرير) وباقي المحافظات ممن كنت مساندا لهم بعد الله، وكنت أظنهم سندا لي وللعراق”.