الصدر” زعلان”على المتظاهرين بعد وصفه بـ”الذيل الإيراني”

الصدر” زعلان”على المتظاهرين بعد وصفه بـ”الذيل الإيراني”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، السبت، عتباً لمتظاهري التحرير، فيما أعلن براءته من كل سياسي يقف بوجه تشكيل حكومة قوية ومستقلة.وقال الصدر، عبر تغريدة على منصة تويتر: “أني لأبدي أسفي وعتبي على من شكك بي من متظاهري (ساحة التحرير) وباقي المحافظات ممن كنت مساندا لهم بعد الله، وكنت أظنهم سندا لي وللعراق”.

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