الصدر لعبد المهدي:وزارتي الدفاع والداخلية حصراً للشجعان المستقلين
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بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الإثنين، 03 كانون الأول، 2018، رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي لتسمية قادة شجعان لوزارتي الداخلية والدفاع.وقال الصدر في بيان، ، “أوجه رسالتي هذه إلى رئيس مجلس الوزراء، الاخ عادل عبد المهدي المحترم فأقول أما بعد ، فانه بعد أن توافقنا على ترشيحك ، فإننا نعلم أن ذلك وفق التطلعات أعلاه، وانك (مستقل) لن تميل إلى جهة دون أخرى، ولا إلى طائفة دون أخرى، ولا تسعى لإرضاءات من أجل مناصب، بل لأجل تأسيس مرحلة جديدة، رضي تطلعات الشعب، لا تطلعات الأحزاب، مهما كان انتماؤها”.وأردف: “اليوم أنت ملزم بعدم الانصياع إلى ما يجري خلف الكواليس، من تقاسم المناصب وما إلى غير ذلك، بل أن تكون حرا، كما عهدناك في استقالتك السابقة أنذاك”.وأكمل: “نعم، حرٌ في تأسيس دولة وفق الأسس الصحيحة، لينعم الشعب بحقوقه بكل حرية وكرامة، من خلال وزراء (تكنقراط)، مستقلي الهوى والقرار، ولا سيما (وزير الدفاع ) و(وزير الداخلية ) والمفاصل الأمنية الأخرى، ويجب أن لا تنسى القادة الشجعان، الذين حرروا الأراضي المغتصبة من أيادي الإرهاب الداعشي، فهم الأولى بشغل هذه المناصب”.