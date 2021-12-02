الصدر للإطار التنسيقي:وحدة البيت الشيعي أهم من وحدة العراق!!!!!!!!!

الصدر للإطار التنسيقي:وحدة البيت الشيعي أهم من وحدة العراق!!!!!!!!!
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انطلق اجتماع الصدر مع الإطار التنسيقي، الخميس، في منزل العامري بحضور المالكي والحكيم والخزعلي والعبادي وهمام حمودي وفالح الفياض وباقي القوى الولائية ، واكد الصدر في الاجتماع على ضرورة وحدة البيت الشيعي لأنه أهم من وحدة العراق والحفاظ على سيادته ، .ورجح تحالف العامري، في وقت سابق من يوم الخميس، قرب تشكيل الكتلة الأكبر التي سيتمخض عنها تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة عبر لقاء مرتقب يجمع الإطار التنسيقي الشيعي، مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في العاصمة العراقية بغداد.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *