الصدر للسعودية لانحتاج إلى جامعات أو ملاعب .. حاجتنا إلى “القبور”!

الصدر للسعودية لانحتاج إلى جامعات أو ملاعب .. حاجتنا إلى “القبور”!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم ، ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى إعادة بناء قبور “بقيع الغرقد”.وغرد الصدر، في حسابه الشخصي بموقع “تويتر” أن “الثامن من شوال ذكرى هدم قبور بقيع الغرقد في المملكة العربية السعودية على يد شرذمة شاذة منحرفة تدعي وصلا بالاسلام زورا وبهتانا”.ودعا الصدر، “المملكة العربية السعودية وولي العهد على وجه الخصوص إلى إعادة بناء قبور بقيع الغرقد”، مبيناً أن “في ذلك رضا لله وإنهاء للصراعات الطائفية التي ملأت المنطقة وازدادت بعد هدمها”.يذكر ان مستوى التخلف في العراق تجاوز الحدود باتجاه الصنمية لبقاء الفاسدين على رأس السلطة واستمرار سرقة أموال الشعب تحت عناوين القبور ودكاكين المراقد .

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