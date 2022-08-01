الصدر للعامري: أنت كذاب ومنافق

الصدر للعامري: أنت كذاب ومنافق
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- رد وزير الصدر (صالح محمد العراقي) على دعوة الضمير الإيراني هادي العامري  المبينة في صورتها أدناه ..التي تؤكد على أن العامري كذاب منافق لا عهد  ولاميثاق له . 

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