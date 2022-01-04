الصدر والحلبوسي يبحثان الكتلة الأكبر

الصدر والحلبوسي يبحثان الكتلة الأكبر
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النجف/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي.وأفاد مصدر سياسي ، ان”الصدر استقبل الحلبوسي في الحنانة بالنجف”.واضاف، ان”اللقاء بحث عدة ملفات بينها تشكيل الكتلة الاكبر وشكل الحكومة المقبلة”.

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