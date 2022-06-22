الصدر يبرّىء إيران من قرار انسحاب كتلته البرلمانية

الصدر يبرّىء إيران من قرار انسحاب كتلته البرلمانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر،الأربعاء، عن أسباب انسحابه من العملية السياسية، و استقالة نواب كتلته من البرلمان، فيما برأ إيران من وقوفها وراء هذا الانسحاب.وذكر الصدر، في بيان ، أن “إيران لم تمارس هذه المرة أي ضغوط على أي طرف شيعي، وما يشاع على أن سبب الانسحاب كان تهديدا إيرانياً فهو كذب، ولا صحة له، بيد أن هناك ما قد يسميه البعض (أذرع إيران) تمارس انتهاكات سياسية ضد القضاء العراقي، وتحاول تجييره لصالحها”.وأضاف أن “هناك ضغوطا تمارس أيضاً على الكتل السياسية غير الشيعية وعلى النواب المستقلين قبل جلسة البرلمان المقرر عقدها يوم غد”، داعياً في الوقت نفسه، الكتل السياسية إلى “موقف شجاع من أجل الإصلاح وإنقاذ الوطن وعدم مسايرة الضغوطات الطائفية، فهي كفقاعة لسرعان ما تزول”.

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