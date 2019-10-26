الصدر يتبرىء من كل منتسب لتياره يدعو إلى إسقاط الحكومة ويهتف ضد إيران

الصدر يتبرىء من كل منتسب لتياره يدعو إلى إسقاط الحكومة ويهتف ضد إيران
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت صفحة صالح محمد العراقي، المقربة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، السبتة، ان التيار بريء من أي متظاهر يدعي أنه من التيار بأي شكل من الأشكال، على حد تعبير الصفحة.وذكرت الصفحة، عبر منشور على منصة فيسبوك: “كل من يدعي من المتظاهرين انه من (التيار) بقول او هتاف او اشارة او صورة  ضد إيران او غير ذلك مطلقا… فنحن براء منه”.

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