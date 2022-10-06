الصدر يجمد سرايا السلام في كل المحافظات عدا سامراء

الصدر يجمد سرايا السلام في كل المحافظات عدا سامراء
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، تجميد “سرايا السلام” في جميع المحافظات باستثناء مدينة سامراء وما حولها.بحسب التغريدة التالية …

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