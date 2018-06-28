الصدر “يجمد عمل “سرايا السلام في البصرة

بغداد/شبكة أخبار العراق- وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتجميد عمل سرايا السلام في محافظة البصرة لسنتين وطرد مسؤولها في المحافظة .وذكر بيان لمكتبه اليوم: انه ” حسب توجيهات مقتدى الصدر تقرر تجميد عمل سرايا السلام في محافظة البصرة لمدة سنتين ، وطرد مسؤولها في المحافظة [سمير محمد لعيبي] وتجميد عمل مسؤول سرايا السلام في جنوب العراق حيدر مصطفى لمدة سنتين ، وارسال وفدا يمثل الصدر الى المحافظة لدعم الاجهزة الامنية وعدم التدخل في شؤونها المهنية والوظيفية الخاصة “.واضاف ” كما يمنع منعا بات تدخل سرايا السلام في أي عمل غير العمل الجهادي ، ومن يتدخل سيعرض نفسه للعقوبة ، وحصر التعاون مع الجهات السياسية والامنية بالسياسيين وبعض ممثلي الصدر بشكل خاص “.